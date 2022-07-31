مصر للطيران تشارك في احتفالات ٢٣ يوليو في​ مختلف السفارات المصرية حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد

شاركت شركة مصر للطيران في العديد من الاحتفالات التي نظمتها سفارات مصر فى عدد من البلدان حول العالم، وذلك للاحتفال بثورة ٢٣ يوليو بحضور العديد من الشخصيات العامة والمسئولين بكل دولة خلال شهر يوليو الجاري، ومن بينهم أيرلندا وسويسرا ورواندا والهند وتركيا وبلجيكا وإثيوبيا وغيرها من الدول، في ضوء واجبها الوطني لكونها تجوب العالم رافعة اسم مصر وعلمها.

وزار الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، دولة أيرلندا على خط الشركة الجديد من القاهرة إلى دبلن، وشارك خلال زيارته في احتفالية ذكرى الثورة، وخلال فترة الاحتفالات قام ممثلو مصر للطيران باستعراض آخر العروض الترويجية وسياسات الشركة خلال الفترة الحالية، والتي تأتي تزامناً مع احتفالها بعيدها التسعين كأول شركة طيران أنشئت في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تقديم الدعوة للضيوف لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والأثرية.

ومن جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الدعوات والهدايا التذكارية التي حرصت الشركة الوطنية على تقديمها لهم، كما التقطوا عددا من الصور التذكارية مع شعار احتفالية التسعين عاما لمصر للطيران.