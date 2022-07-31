بروتوكول كورونا الجديد: وقف 3 أدوية.. وإضافة علاج "بايدن" (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أقرت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، التحديث السابع لبروتوكول علاج مرضى كورونا في مصر، وبدأت توزيعه على المستشفيات وتدريب الأطقم الطبية عليه.

وبحسب "البروتوكول" الذي حصل عليه الخليج 365، فإنه جرى وقف استخدام عدد من الأدوية مثل عقار "إيفرمكتين"، هو عقار مُدرج بقائمة أدوية أساسية عالمية لعلاج العديد من الأمراض الطفيلية كان يستخدم بشكل تجريبي لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرضى كورونا، وكذلك عقار "الكولشيسين"، الذي كان يستخدم في علاج الحالات شديدة بعد حجزها على أسرة الرعاية المركزة.

كما قررت اللجنة العلمية وقف العلاج باستخدام "بلازما المتعافين" للمرضى المصابين بكورونا، خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج العلاج بهذا النمط مع ظهور العديد من الأدوية ذات نتائج أكثر فعالية.

وأشار التحديث الأخير للبروتوكول إلى استخدام دواء "فافيبيرافير" في الحالات الخفيفة فقط، بعدما سبق وأن نص التحديث السادس على استخدامه مع الحالات الخفيفة والمتوسطة، وبالأساس يعمل على تثبيط إنزيم فيروسي يمنع تكاثر الفيروس داخل خلايا الجسم.

ونص البروتوكول الجديد على إضافة دواء "باكسلوفيد" للحالات الخفيفة والمتوسطة.

وسبق أن أقرت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام دواء "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة فايزر في الحالات الطارئة لتقدم بذلك خيار علاج أكثر ملاءمة للمرضى المعرضين للخطر في مرحلة حاسمة من الجائحة.

وبحسب ما نشر موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فإن العقار يتوفر بوصفة طبية فقط ويجب أن يبدأ استخدامه في أقرب وقت ممكن بعد تشخيص كورونا وفي غضون 5 أيام من ظهور الأعراض.

وتناول الرئيس الأميركي جو بايدن، عقار "باكسلوفيد" ضمن بروتوكوله العلاجي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما أشار البروتوكول إلى استخدام مضادات التجلط فقط مع المرضى على أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات، وفق برنامج علاجي أو وقائي.