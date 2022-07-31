القوى العاملة تنظم ندوة حول دور التدريب المهني في توفير فرص عمل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة توفير فرص عمل لخريجي الدورات التدريبية التي تعقد من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة للوزارة، ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل لضمان استقرار وضعهم الوظيفي، فضلا عن التشجيع على مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم في فتح مشروعات صغيرة لهم بعد اتمام التدريب، وتذليل العقبات أمامهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، إن المديرية نظمت بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مشروعك بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، ندوة توعية بأهمية التدريب المهني الذي تقدمه وزارة القوي العاملة في التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجي الدورات التدريبية، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة على المهن التى قاموا بالتدريب عليها.

وأشار طليب، إلى أن الندوة استهدفت المتدربين في الدورات التدريبية المنعقدة حاليا بمركز التدريب المهني، مؤكدا أن الندوات التثقيفية التي يتم تقديمها للمتدربين تتم تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير فرص العمل وتشجيع الشباب من الجنسين على عمل مشروعات صغيرة وتعريفهم بكيفية إنشاء المشروعات والحصول على التمويل اللازم والقيام بعمليات التسويق للمنتجات، وعمل دراسات الجدوى.

من جانبهم، قدم مسئولو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعك الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، وفريق عمل المديرية في إدارة التدريب المهنى على الجهود الحثيثة التي يقومون بها من أجل تقديم أفضل البرامج التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل في المحافظة.