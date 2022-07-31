ممشى سياحي مجانا.. توجيهات جديدة من محافظ الجيزة بشأن شارع البحر الأعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لأنفاق المشاه للتسهيل على المواطنين المستخدمين لها وتوفير حرم آمن لهم أثناء عبور الطرق.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، أعمال تطوير أنفاق مشاه كوبري عباس والتي وجه خلالها الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمكتب الإستشاري لوضع مخطط شامل للنهوض الحضاري بالقطاع بالكامل وما يتضمنه من أنفاق للمشاة ومسطحات خضراء وأرصفة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة أن تشمل أعمال التطوير كافة المساحات الفضاء ومعالجة أعمال التدبيش وصيانة ورفع كفاءة الحدائق والأسوار وتوفير ساحات انتظار وتحسين مستوى النظافة بالشوارع المحيطة وتهذيب الأشجار وتطوير منظومة الإنارة والمرور لتحسين المظهر الجمالي ومنع أي ممارسات عشوائية والقضاء على الإشغالات والتعديات.

وأكد المحافظ، ضرورة توفير أماكن للتنزه وتوفير مساحات خضراء وممشى للمواطنين المترددين على المنطقة وذلك بالمجان إلى جانب إتاحه نقاط خدمية لإستثمارها في توفير مخصصات مالية للإنفاق على أعمال التطوير والصيانة.

رافق المحافظ خلال الجولة ورئيس مدينة الجيزة ورئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الإسكان بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة.