قطعوا يده في المقابر.. جريمة بشعة ضحيتها طفل في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت التحقيقات تفاصيل اعتداء 8 أشخاص بينهم سيدتين على المجني عليه سيد شعبان 17 سنة داخل المقابر بالتبين.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين بالإضافة إلى اقتراضه من أحدهم بعض الأموال وعجز عن ردها فاستعان بالآخرين للانتقام منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه في طريقه قرب مقابر الشيخ محفوظ بحكر التبين، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ثم احتجزوه داخل المقابر لتأديبه.

واعتدى أحد المتهمين على الشاب بـ"سنجة" ما تسبب في إصابته بجروح وبتر كف يده اليسرى، فاستغاث بأحد المارة الذي اتصل بأسرته ونقلوه للمستشفى في حالة حرجة.

وجاء في التقرير الطبي للطفل المجني عليه، أنه حضر إلى المستشفى يعاني من قطع كامل بكل الأوتار القابض لأصابع اليد اليسرى وقطع في العصب الأوسط والزندي والشريان الزندي، والأوتار القابضة والباسطة لكف اليد اليسرى، وكسر في عظمتي الرسخ الأيسر، وجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، وجرح قطعي بالكتف الأيمن، وجرح قطعي بالظهر والكتف الأيسر.

وطلبت النيابة سرع ضبط المتهمين وإجراء التحريات حول الواقعة، كما استدعت شاهد العيان على الواقعة.