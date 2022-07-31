كشف ملابسات فيديو الاعتداء على شخص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب على شخص بالدقهلية، وضبطت مرتكبي الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب على شخص بالدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح متفرقة، وبالانتقال وسؤاله اتهم (4 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) بالتعدي عليه بالضرب بالعصى وآلة حادة "سكين" بحوزة أحدهم، وإحداث ما به من إصابات على إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.