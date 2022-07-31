حملت جثتها داخل "توكتوك".. النيابة تحيل المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بالجيزة، ربة منزل متهمة بقتل الطفلة "رودينا" لسرقة قرطها الذهبي بمنطقة أبوالنمرس، لمحكمة الجنايات.

وكانت أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية لرجال المباحث عقب ضبطها، وأرشدت عن جريمة سابقة لها وهي سرقة قرط ذهبي من طفلة أخرى وفشلها في قتلها حينها.

واعترفت المتهمة: في المرة الأخيرة استدرجت طفلة جارتها لمنزلها واستولت منها على قرطها الذهبي، وخشية افتضاح أمرها قامت بالاعتداء عليها بكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، ثم قامت بوضعها داخل "جوال".

وأضافت أنها قامت بنقل الجثة لمكان العثور عليها باستخدام مركبة "توك توك"، وأرشدت عن قرط المجني عليها، كما أمكن تحديد سائق مركبة "التوك توك" الذي أيد اعترافات المتهمة دون علمه بمحتويات الجوال.

كان مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب كريمته، 3 سنوات، وفى وقتٍ لاحق تبلغ من الأهالي بعثورهم على جثة طفلة بكامل ملابسها داخل جوال بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز، واختفاء قرطها الذهبي.