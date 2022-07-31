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"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 88 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 124 قطعة سلاح ناري، بحوزة 96 متهما، و165 قضية مخدرات وتنفيذ 88328 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 33 متهما هاربا، وضبط 10 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 288 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22875 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 130 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 2 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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