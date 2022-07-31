شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بين مشجعى الاتحاد الليبى خلال احتفالهم بالتتويج بلقب الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، الدكتور أسامة علي، الأحد، إن بعض المدرجات سقطت على مشجعين لنادي الاتحاد في مقر النادي بالعاصمة طرابلس أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري، مساء السبت.

وأشار الدكتور أسامة على، في تصريح صحفي، مساء السبت، إلى وجود إصابات في صفوف المحتفلين.

وقبل ذلك، قامت مديرية أمن طرابلس إنها تتولى تأمين الجماهير الرياضية داخل ميدان الشهداء عقب انتهاء المباراة الفاصلة المحددة لبطل الدوري الليبي في نسخته الـ47، التي انتهت بفوز الاتحاد على الأهلي طرابلس، مساء السبت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، للمرة الـ18 في تاريخه.

سجل "الاتحاد" هدفه الأول مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق المهاجم معاذ عيسى. وعزز الاتحاد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (28) عن طريق اللاعب ربيع شادي بأسيست رائع من معاذ عيسى.

وقلص فريق الأهلي طرابلس، النتيجة من خلال تسجيل هدف في الدقيقة (68) عن طريق المحترف الأردني شرارة، لتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف

بدأ الشوط الأول قويًا من جانب فريق الاتحاد، حتى استطاع المهاجم معاذ عيسى تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثالثة، مع بداية المباراة إثر هجمة سريعة ومنسقة، واستحوذ فريق الاتحاد على منطقة الوسط في غياب واضح لفريق الأهلي طرابلس في منطقة الوسط.

ومن هجمه منظمة استطاع لاعب الوسط ربيع شادي تسجيل الهدف الثاني لفريق الاتحاد. وبدأ فريق الأهلي طرابلس العودة من جديد إلى مجريات المباراة بعد الهدف الثاني، وحاول خرق دفاع الاتحاد المحكم وتحصل على فرصتين لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح الاتحاد.

وفي الشوط الثاني كان فريق الأهلي طرابلس الأفضل، حيث كان الأكثر ضغطًا على دفاعات الاتحاد، وترجم هجماته وتحصل على عدة فرص، ومن هذه الفرص سجل اللاعب محمد أبوزريق شرارة هدف الأهلي الوحيد، كما لاحت عدت فرص للأهلي الليبي لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف وتتويجه بكأس بطولة الدورى.



احتفالات جمهور الاتحاد الليبي



جمهور الاتحاد الليبي يحتفل بالفوز بالدورى