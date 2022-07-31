شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالخط الثالث للمترو براتب 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمن الخط الثالث لمترو الأنفاق والخط الأخضر- عن حاجتها لأفراد أمن بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للشباب فقط، من سن 21 سنة حتى 40 عاما، براتب شهرى 3 آلاف جنيه.

وتتميز الوظيفة بوجود تأمين طبي واجتماعى تتحمله الشركة، ومدة ساعات العمل 10 ساعات، 6 أيام ويوم واحد إجازة، ويتم تسليم يونوفورم مجانا، الحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.

الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل - شهادة الخدمة العسكرية".

المحطات المطلوب بها وظائف الأمن "- عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".