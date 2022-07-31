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اليوم.. حلف اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية دفعتى 2015 / 2016

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم المعنيين الجدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعتى 2015- 2016، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلى، وذلك قبل استلام عملهم.

 

كانت صدرت القرارات الجمهورية أرقام "319/2022"، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

 

وسيتم حلف اليمين وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجى دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهورى رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

 

ثانياً: بالنسبة لخريجى دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهورى رقم (320 / 2022) التواجد فى مقر الوزارة فى الساعة الثانية ظهرًا.

 

ونبهت الهيئة، على ضرورة الالتزام بالزى الرسمى (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

 

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيل.

 

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