بالأسماء.. حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتمد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بالعاصمة.

وشملت الحركة، تعيين العميد أيمن وحيد رئيسا لمباحث قطاع الشمال، والعميد وائل غانم رئيسا لمباحث قطاع الجنوب، ومحمود حجازي رئيسا لمباحث قطاع الغرب، والعميد إبراهيم بحبح رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة.

كما تم تعيين العقيد عمرو خاطر وكيلا لمباحث الأحداث، والعقيد محمد العسلي بإدارة الآداب، والعقيد محمد رضا مفتشا بمباحث القاهرة الجديدة، والعقيد محمد رضوان مفتشا بالسلام، والعقيد خالد سيف مفتشا بمباحث العاصمة الإدارية.

كذلك العقيد قدري الغرباوي مفتشا بغرب القاهرة، والعقيد محمد دويدار مفتشا بمباحث عابدين، والعقيد محمد العربي لجرائم الأموال، والعقيد أحمد عبد العزيز بجرائم النفس، والعقيد وائل عرفان مفتشا لمباحث الشروق، والعقيد أحمد شوقي بإدارة الطرق والمنافذ، والعقيد محمود زكي بإدارة شئون الضباط.