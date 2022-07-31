النيابة تحقق مع بائع متجول متهم بهتك عرض طفلة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق مع بائع متجول، متهم باستدراج طفلة وهتك عرضها بمدينة 6 أكتوبر.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من والد طفلة في العقد الأول من عمرها، مقيم بمدينة 6 أكتوبر، يتهم فيه أحد الأشخاص "بائع متجول" معلوم لديه، بتعديه علي نجلته جنسيا وهتك عرضها عدة مرات بعد استدراجه لها بحجة شراء الحلوي وتهديدها حال أخبارها أحد بما حدث بينهما، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.