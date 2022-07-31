بالفيديو.. صافرات الإنذار تدوي داخل مول رمسيس بعد تصاعد أدخنة الحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

التقطت عدسة "الخليج 365"، مقطع فيديو للحظة انطلاق صافرات الإنذار في أحد المطاعم المجاورة لفندق هيلتون رمسيس بمنطقة وسط البلد، بعد أن شب الحريق داخله.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب، اليوم السبت، في أحد المطاعم المجاورة لفندق هيلتون رمسيس، بمنطقة وسط البلد.

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد، خشية تجدد الحريق مرة أخرى، وجارِ رفع أثار الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا باندلاع حريق في أحد المطاعم المجاورة لفندق هيلتون رمسيس.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء واسعاف وسلم هيدروليكي؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وفرضت أجهزة الأمن كردون أمني ومنعت الاقتراب من الحريق.