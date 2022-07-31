8 ساعات دخان أسود.. كيف أنقذ الدفاع المدني "رمسيس مول" من الدمار؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس :

480 دقيقة يجابه فيها رجال قوات الحماية بالقاهرة بأرواحهم، لمنع كارثة حقيقة داخل مبني "رمسيس مول" التجاري بوسط القاهرة، بعد نشوب حريق ضخم بإحدى المحال التجارية بالمول.

الحادية عشر صباحا، استقبل مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة في مبني مكون من 8 طوابق (جراج سيارات ومحلات تجارية) خلف فندق هيلتون رمسيس المطل على النيل.

لم تحتاج قوات الدفاع المدني سوي دقائق معدودة للوصول صوب البلاغ، دفع خلالها مدير الحماية المدنية بالقاهرة بفرق إنقاذ سريعة مجهزة بالأكسجين، فضلا عن سيارات إطفاء و إسعاف تحسبا لوجود أي إصابات للعالمين داخل المبني أو القوات.

لحظات قليلة احتاجها رجال الدفاع المدني في إخراج العالمين من المول بسلام، إلا أن البعض انعدمت الرؤية أمامه واحتجز داخل المبني لكثرة الدخان الأسود نتيجة اشتعال النيران داخل محل الأحذية ومخزن خاص للمول بالطابق الثاني حسبما قال أحد العالمين بالمول في تصريحات لـ"الخليج 365".

10 سيارات إطفاء وخزان استراتيجى أملا في السيطرة على الوضع لكن تعرقل رجال القوات في طرقات المظلمة للمبني - عقب فصل التيار الكهربي- منعهم للوصول إلي المحل المستهدف ما أن دفعهم لاستخدام "سلم هيدروليكي".

خطة محكمة التنفيذ رسمها قائد "فريق الإنقاذ"، للوصول إلي حل لمنع المول من كارثة، لم يجد أمامه منفذ وحيدًا سوي الجراج الخلفي للدخول إلي مصدر الدخان الأساسي، مدة زمنية قصيرة خضع القائد وفريق لمهمة صعبة انتهت بالسيطرة على جحيم الدخان وإصابة فرد من رجال الحماية وآخرين باختناق، علي إثرها نقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى؛ لخضوعهم العلاج اللازم.

7ساعات لم ينال أحد من رجال قوات الدفاع قسطا من الراحة، بينما يخضعون فيها العشرات من "أبطال الظل" لعمليات تبريد مستمرة ذلك لمنع تجديد النيران في المبني.

وفرضت أجهزة الأمن كردون أمني ومنعت الاقتراب من الحريق.

وجارٍ انتداب فريق بحث جنائي لمعاينة مكان الحريق ومعرفة أسبابه والخسائر الناتجة عنه ذلك عقب الانتهاء من عمليات التبريد من قبل قوات الحماية المدنية بالقاهرة.