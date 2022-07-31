مدير أمن القاهرة يتفقد حريق بجوار هيلتون رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

تفقد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، موقع اندلاع الحريق في أحد المطاعم المجاوزرة لفندق هيلتون رمسيس بمنطقة وسط البلد.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب، اليوم السبت، في أحد المطاعم المجاورة لفندق هيلتون رمسيس، بمنطقة وسط البلد.

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد، خشية تجدد الحريق مرة أخرى، وجارِ رفع أثار الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا باندلاع حريق في أحد المطاعم المجاورة لفندق هيلتون رمسيس.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء واسعاف وسلم هيدروليكي؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وفرضت أجهزة الأمن كردون أمني ومنعت الاقتراب من الحريق.