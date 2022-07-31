الإسكان تصدر 16 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 16 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعددٍ من قطع الأراضي الواقعة داخل كردون جهازي ( تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة الفشن الجديدة)، مؤكداً مواصلة جهود إزالة التعديات ومنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وشملت القرارات بالساحل الشمالي الغربي، إزالة مخالفات البناء بعددٍ من قطع الأراضي بقريتين سياحيتين، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي ومبانٍ مختلفة كاملة التشطيب وحمامات سباحة وأسوار بمساحات وأبعاد مختلفة، وإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعدد من قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شرق الطريق الساحلي/برج العرب، وبحري الطريق الساحلي إسكندرية/ مطروح، والمتمثلة في بناء أسوار ومبان و " عمارات مكونة من أرضي + 4 أدوار متكررة " بدون الحصول على تراخيص البناء، كما شمل قرار مدينة الفشن الجديدة، إزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة حوالي 5 أفدنة ونصف، والمتمثلة في تنفيذ نشاط زراعي واستراحة عمال واستراحة مدير مشروع وأنشطة أخرى بدون سند.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربى، وجهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.