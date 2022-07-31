​رئيس "جنوب القاهرة للكهرباء" للمواطنين: لا تدفعوا الفواتير إلا باقتناع.. وهذه مراحل المراجعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن فاتورة الكهرباء التي يتم إصدارها من الشركة قبل وبعد طباعتها تمر بعدد من الخطوات؛ لضمان إصدار فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي لأي مواطن؛ لتلاشي وجود أي أخطاء.

وأشار فودة إلى أن الشركة المتعاقد معها لقراءة وكشف عدادات الكهرباء تقوم بتصوير القراءة الشهرية بانتظام وإرسالها إلى الغرفة المركزية التابعة لقطاعات الشؤون التجارية بالشركة التي تستقبل قراءات العدادات، ثم يتم إدخالها على سيستم القراءات، ويعقبها إرسالها إلى نظام المعالجات لمراجعة القراءات التي تم اتخاذها وإجراء مقارنات بالشهور السابقة للتبين من دقتها وعدم وجود قراءات شاذة لضمان إصدار فاتورة صحيحة وهذا هو الهدف من برنامج المعالجات الرئيسي.

وأشار فودة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار أنه في بعض الأوقات تتم إعادة فحص أية فاتورة يزيد معدل استهلاكها على 30%، مؤكدًا أنه في هذه الحالة لا تصدر الفاتورة وتتم مراجعتها من جديد، مع العلم أن الفاتورة بعد طباعتها تخضع أيضًا لحالة مراجعة من خلال فرز جميع الفواتير للتأكد من صحتها ودقتها؛ لمنع وجود أي أخطاء، وهنا يطلق عليها اسم "الشواذ" عند اكتشاف فاتورة خاطئة في برنامج المعالجات أو عند طباعة الفواتير والتي تتم معالجتها من خلال المعاينة لإعداد والتأكد على الطبيعة من صحة القراءة وعمل العداد لبيان صحة القراءة.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأنه عند اكتشاف عدم سداد المشترك الفواتير لمدة ما، يتم تشريح المبلغ وتقسيطه على عدة أشهر؛ لمنح المواطن حقه في الحصول على الدعم حتى استهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة.

وتابع فودة بأن برنامج القراءة الموحد سيقضي على شكاوى الفواتير إلى حد ما، مشدداً على أنه على أي مواطن عدم دفع فاتورة الكهرباء إلا باقتناع، والشركة على أتم الاستعداد لتلقي أية شكاوى وفحصها وتوضيح الاستهلاكات لأي مواطن لديه مشكلة في فاتورة الكهرباء، وهناك صور لجميع قراءات العدادات يتم الاحتفاظ بها كدليل من الشركة على شكوى أي مواطن من تضرره من ارتفاع فاتورة الكهرباء أو عدم دقة القراءة بشكل خاص٠

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على أنه لا بد من متابعة العداد شهريًّا والتأكد من انتظامه وعدم وجود أي أعطال فنية مع التأكيد أن تصوير العداد يكون بالساعة والتاريخ واليوم في الشركة ومتاح على سيستم الشركة مع إمكانية فودة مراجعة أي مواطن لاستهلاكاته خلال العام بالصور، منوهًا بأن هناك أفكارًا مطروحة للاستفادة من شركات خاصة في تحصيل المستحقات والفواتير؛ ولكنها في مرحلة الدراسة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن عدد المحصلين في الشركة 1200 على ما يقرب من أكثر من 4 ملايين مشترك.. نسب تحميل المحصل من 3 آلاف إلى 4 آلاف إيصال شهري أو مشترك وكل منطقة لها ظروفها؛ فالمحصلون في جنوب القاهرة يقومون بمجهودات خارقة وندرس تحفيزهم من خلال نظام حوافز مجزٍ للمحصلين.

وأوضح فودة أنه حال تحقيق المستهدف لكل محصل سيتم تحفيزه مع إنشاء وحدة لتحصيل المتأخرات بكل قطاع تجاري لتخفيف العبء على المحصلين بصورة شهرية مع تفرغ المحصل فقط للتحصيل الشهري، وكذلك تشكيل لجان مختلفة لمتابعة تحصيل التراكمات والمديونيات المستحقة للشركة، وهذا يخفف الحمل على المحصل.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه يجري دراسة الاستعانة بعمالة أخرى؛ للدفع بها في تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة مع إجراء حصر كامل لمعرفة القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة، بالإضافة إلى أنه ستتم هيكلة جميع قطاعات الشركة بالكامل وتم البدء بقطاعات الشؤون التجارية وبعدها الشبكات باعتبارهما أعمدة الشركة الرئيسية.