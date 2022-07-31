حدث ليلاً| تصريح مهم من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة.. وتحذير من جدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن نتيجة امتحانات الثانوية 2022

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما ينشر بشأن نتيجة الثانوية العامة، وإعلان الأوائل.

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5 لجان واستمرار الانعقاد.. نتائج الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطني

ثمن مجلس الأمناء الحوار الوطني، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، لافتًا إلى التطلع إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال الفترة القادمة.

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صحيفة تحذر من نقص لقاحات جدري القرود في حال تفشي المرض في أمريكا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه قد لا تكون لقاحات جدري القرود متاحة بسهولة للأمريكيين المعرضين للخطر إذا استمرت الحالات في الارتفاع.

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أول رسالة من بايدن بعد إصابته مجددا بكورونا

أعلن البيت الابيض، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بفيروس كورونا المستجد. وذكر بايدن أنه لا يعاني من أعراض ولكنه مستمر بالعزل.

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سلاح ذو حدين.. دور مواقع التواصل الاجتماعي في حرب أوكرانيا!

تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا رئيسيًا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.

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بالفيديو.. صافرات الإنذار تدوي داخل مول رمسيس بعد تصاعد أدخنة الحريق

التقطت عدسة "الخليج 365"، مقطع فيديو للحظة انطلاق صافرات الإنذار في أحد المطاعم المجاورة لفندق هيلتون رمسيس بمنطقة وسط البلد، بعد أن شب الحريق داخله.

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8 ساعات دخان أسود.. كيف أنقذ الدفاع المدني "رمسيس مول" من الدمار؟ (فيديو وصور)

480 دقيقة يجابه فيها رجال قوات الحماية بالقاهرة بأرواحهم، لمنع كارثة حقيقة داخل مبني "رمسيس مول" التجاري بوسط القاهرة، بعد نشوب حريق ضخم بإحدى المحال التجارية بالمول.

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عباس شراقي: تخزين مياه سد النهضة لن يضر الشعب المصري لكنه مرفوض

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التخزين في سد النهضة الإثيوبي لن يضر الشعب المصري بسبب وجود السد العالي، لكنه مرفوض دون اتفاق قانوني ملزم.

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رئيس علمية كورونا: لم نرصد إصابات بجدري القرود في مصر حتى الآن

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر لا يوجد بها إصابات بجدري القرود، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل سريعًا مع الفيروس لعدم الانتشار.

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تواصل يومي لتحديد السعر.. "حماية المنافسة" يكشف تفاصيل تورط 4 سماسرة في أزمة البيض

كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل ما أجراه الجهاز من بحث وتقصى لما يجري في سوق منتج البيض الذي يهم جميع المواطنين، مما أسفرت عن تورط 4 سماسرة وإحالتهم للنيابة العامة.

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دبلوماسي أسبق: قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة مُلزم لإثيوبيا- فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خطاب مصر الذي وجهته لرئيس مجلس الأمس لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي، يعتبر تحميل مجلس الأمن والأسرة الدولية مسؤولية التدخل لمواجهة العسف الإثيوبي والموقف الذي يهدد أمن واستقرار واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم وهي منطقة القرن الإفريقي المطلة على حركة الملاحة في البحر الأحمر وخط المضايق وحركة امدادات النفط والتجارة.

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