عمرة 1444.. ننشر شروط الموسم الجديد مع بدء السفر إلى الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، آخر التفاصيل الخاصة بموسم العمرة الجديد لعام 1444 هجرية في الأراضي المقدسة، وشروط أداء مناسك العمرة لهذا العام.

وقال حنفي لـ"الخليج 365" إن السعودية، بدأت السبت 30 يوليو 2022 الموافق غرة محرم 1444 في استقبال معتمري الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة بالروضة الشريفة.

وأشار حنفي، إلى بدء التسجيل الفعلي لراغبي أداء مناسك العمرة على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية لمعتمري الخارج، وعلى التطبيقين (اعتمرنا أو توكلنا) لمعتمري الداخل من تاريخ 15 يوليو 2022 الموافق 15 ذي الحجة 1443.

واستعرض حنفي، شروط أداء مناسك العمرة لهذا العام على النحو التالي:

- حصول المعتمر على تصريح لأداء العمرة لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا.

- الحجز المسبق للتصريح لأداء مناسك العمرة عن طريق إحدى التطبيقين (اعتمرنا أو توكلنا) بشكل مباشر أو كمرافق.

- ضرورة حصول معتمري الخارج على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا بها (QR).

- يكون التطعيم الحاصل عليه المعتمر ضمن التطعيمات المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، التي شددت على ضرورة التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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