​التذكرة بـ 1500 جنيه.. 15 معلومة عن "إير سفنكس" طيران داخلي منخفض التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية على طيران "إير سفنكس" منخفض التكاليف، مع قرب تشغيل هذا الكيان الجديد.

ويرصد "الخليج 365" 15 معلومة عن "إير سفنكس" طيران منخفض التكاليف حسب تصريحات وزير الطيران محمد منار على النحو التالي:

- إير سفنكس (Air Sphinx) للطيران الاقتصادي، كيان جديد منخفض التكاليف لدعم وتنشيط السياحة.

- تشغيل شركة "إير سفنكس" للطيران منخفض التكاليف، اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

- تعاقدت وزارة الطيران المدني على تأجير 9 طائرات لتشغيلها.

- من المستهدف مضاعفة الأسطول خلال الربع الأول من عام 2023.

- ستعمل الطائرات من مطار سفنكس الدولي المقرر تشغيله خلال أسابيع بعد مشروع توسعة المطار من 3600 متر مربع إلى 24 ألف متر مربع.

- تشغيل رحلات "إير سفنكس" من مطارات شرم الشيخ، والغردقة، وطابا، ومرسى علم.

- تقدم الشركة أسعار تذاكر منخفضة مقارنة بالطيران العادي، لتبدأ سعر التذكرة من 1500 جنيه للرحلات الداخلية.

- تزيد أسعار التذاكر وفقا للحقائب المصحوبة، أو اختيار المقعد على الطائرة، أو الحصول على وجبة أو مشروب أثناء الرحلة، وغيرها من الخدمات التي تقابلها تكاليف إضافية على سعر التذاكر الأساسي المعلن، وهو ما يحقق الأرباح للشركة.

- تستهدف "إير سفنكس" في الأساس تشغيل الرحلات الدولية إلى المقاصد السياحية في أوروبا لجلب السائحين.

- سيتم استغلال الساعات خلال اليوم بتشغيلها على الرحلات الداخلية، وبالتالي سيكون سعرها منخفض.

- حجم الطائرات سيكون أصغر من المستخدمة حاليا، والمسافة بين المقاعد أقل، وجميعها على الدرجة الاقتصادية "Economy".

- "إير سفنكس" للطيران الإقتصادي إحدى أذرع مصر للطيران لتحقيق التكامل مع شبكة خطوط الشركة الوطنية داخلياً وخارجياً.

- من المقرر انطلاق رحلات "إير سفنكس" خلال عدة أسابيع لزيادة الرحلات بين مختلف المدن السياحية المصرية والمناطق الأثرية.

- تخدم منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تزامناً مع افتتاح مطار سفنكس لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع سياحة "اليوم الواحد".

- تستهدف جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر بأسعار اقتصادية تناسب مختلف شرائح المسافرين.