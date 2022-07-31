بالصور- طارق عبدالجابر يبدأ تسجيل حلقات "المراسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأ الإعلامي طارق عبدالجابر تسجيل أولى حلقات برنامجه الجديد "المراسل"، الذي سيذاع خلال الأيام القليلة المقبلة على قناة الشمس الفضائية.

وقال عبدالجابر، في بيان صحفي، إنه سيروي خلال البرنامج كواليس وأسرار حصرية ومثيرة حول مهنة المراسل، وطبيعة عمله في مناطق الصراعات والحروب، مشيرًا إلى أنه يمتلك تاريخًا طويلًا من الخبرات في مجال المراسلة التلفزيونية خاصًة في دولة فلسطين العربية الشقيقة.

وأوضح، عبدالجابر أن "المراسل" يمكن اعتباره مذكرات تلفزيونية لكل ما شاهده خلال تغطيته لسنوات طويلة للحروب والنزاعات في المناطق الساخنة حول العالم.

وأكد عبدالجابر أنه يحتفظ بمواد مصورة من جميع رحلاته خلال تغطيته لأهم مناطق النزاعات حول العالم، وأنه سيقوم بعرض هذه المواد، مع كشف أسرار سيرويها لأول مرة كشاهد عيان على أهم الأحداث خلال الـ30 عامًا الماضية.