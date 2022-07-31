التنمية الثقافية يطلق النسخة الخامسة من مسابقة المواهب الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تلقي طلبات التقديم للنسخة الخامسة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي يقيمها قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية، في مجالات الموسيقي والغناء والاستعراض، وذلك حتى 29 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن فروع المسابقة تتضمن: "الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي" لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، بالإضافة إلى مجال "الاستعراض".

تتضمن شروط المسابقة؛ أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يقدم المتسابق أسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع الصندوق، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

وسيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، ويتم اعلان الفائزين فى حفل كبير تقدم فية جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة بالإضافة لميدالية وشهادة تقدير، بالإضافة إلى حصول جميع المتسابقين على شهادات مشاركة.

ويمكن التقديم والاشتراك في المسابقة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا