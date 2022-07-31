شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. قطاع التعليم يكشف مصير طلاب الدبلومات الفنية بالتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية يكون لهم مرحلة مستقلة فى التنسيق تتم بعد الانتهاء من مراحل تنسيق الثانوية العامة.

وأوضح السيد عطا، أن سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل قبول طلاب الدبلومات الفنية والكليات المتاحة لهم مع إعلان مرحلة تسجيل الرغبات، مضيفا: أن الفترة الحالية تشهد إقبال من طلاب الثانوية العامة على التسجيل باختبارات القدرات مشيرا إلى أن التسجيل متاح حتى 6 اغسطس المقبل وفقا للجدول الزمنى المعلن لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، استعدادات وجاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك بالمقر الرئيسى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تفقد مكتب التنسيق فى زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ، حيث أن الوزير يتابع مكتب التنسيق لحظة بلحظة ويتم تقديم تقارير يوميا للإطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.