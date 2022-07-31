"حياة كريمة" إنجازات متواصلة بالمحافظات..8379 مشروعا بالبحيرة و25 مجمعا زراعيا بسوهاج

ففى البحيرة قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن الدولة وفرت كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، ويتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8379 مشروع فى شتى القطاعات داخل 6 مراكز بالمرحلة الأولى.

وفى الأقصر تشهد مدينة إسنا مواصلة العمل حيث يقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجرى مواصلة العمل فى إنشاء لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، تتكون لوحة توزيع كهرباء المنطقة من طابقين، حيث أن الطابق الأول يضم لوحة توزيع كهرباء والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، ويتم العمل تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة شركة مدكور وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، حيث أنه جاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى بنى سويف أكد محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، استمرار تجهيز الأراضي والمساحات داخل القرى للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركز الواسطى ضمن 3 مراكز بمحافظة بنى سويف.

وفى المنيا مشروعات عملاقة ضمن مبادرة حياة كريمة تزين قرى محافظة المنيا، من الشمال إلى الجنوب ومن بين تلك القرى قرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، والتى تشهد عددا كبيرا من المشروعات من بين تلك المشروعات، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب، سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين، ووحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي ومجمع زراعى، إلى جانب الااعمال الانشائية لمحطات المعالجة وعدد من المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بالقرية.

وفى سوهاج، استهدفت المبادرة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء المجمعات الزراعية، والبالغ عددها بسوهاج 25 مجمعا زراعيا، والتي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة المختلفة، وتشمل في مركز طما شمال محافظة سوهاج تم الإنتهاء من مجمعات زراعية بقرى " أم دومة، والمدمر، وفى مركز المنشاه تم الإنتهاء من مجمعات زراعية بقرى " أولاد حمزة، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات، وفى مركز البلينا تم الإنتهاء من مجمعات زراعية بقرى" برديس، وبني حميل، وعرابة أبيدوس، و أولاد عليو.