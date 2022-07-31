شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف موقف التطعيمات من كورونا بــ 27 محافظة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن موقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" في البلاد حتى الآن وأن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات "كورونا" بلغ 49.345,546 مواطن بنسبة 98.7% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.341,356 مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 76.7% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية.

وحول أبرز الأعراض للمتحور الجديد قال الدكتور حسم حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الأعراض عبارة عن ارتفاع فى درجة حرارة الجسم لمدة من 24 الي 48 ساعة تصل إلى فوق 37.6 درجة مئوية مع ألم فى الحلق وهذا يكفى لتشخيص الحالة أنه مشتبه فى إصابتها بالمتحور الجديد.

وتابع، لا ننتظر لظهور باقي الأعراض المتمثلة فى تكسير فى الجسم ونوم زائد وكحة مستمرة وسيلان، بل يتوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة على الفور والعزل المنزلى والمتابعة الصحية مع طبيب متخصص.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.