شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها للإمارات العربية المتحدة فى ضحايا السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، السبت، عن خالص التعازى وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى ضحايا السيول، التى اجتاحت عددا من الإمارات خلال اليوميّن الماضييّن، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات، فضلاً عما خلفته من أضرار مادية فى المرافق العامة والممتلكات.

وعبرت مصر (حكومة وشعبًا) - فى بيان لوزارة الخارجية - عن تضامنها مع الإمارات الشقيقة فى مواجهة آثار تلك السيول، مؤكدة قدرة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة على تجاوز هذا المُصاب.