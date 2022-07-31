رئيس مصنع سيماف: نسبة التصنيع المحلى بعربات القطارات الجديدة 80%

القاهرة - سامية سيد - أعرب اللواء إسماعيل نجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته الكبيرة بإنتاج أول عربات قطار لنقل السلع الاستراتيجية محليا.

وقال نجدى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن نسبة التصنيع المحلى فى العربات الجديدة تجاوزت الـ80%، لذلك هناك سعادة كبيرة بالإنجاز الذى يخدم نقل السلع الاستراتيجية، مثل القمح إلى الصوامع وغيره.

أضاف رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن العربات الجديدة تحمل 65 طنا، لذلك تنقل العربات الجديدة 1625 طنا بكفاءة عالية جدا، متابعا: "أنتجنا أول 25 عربية ومكلفين بإنتاج 50 عربية أخرى، وإحنا جاهزين ننتج عربات أخرى، وفى أى وقت تحتاج الدولة ووزارة التموين الإنتاج إحنا جاهزين إن شاء الله".