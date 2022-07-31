شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: "B4-B5" متحورا جديدان من أوميكرون أديا لزيادة في أعداد المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تظل اللقاحات الخاصة بكورونا أفضل أشكال الحماية ضد الفيروس وأن الأشخاص غير الملقحين معرضون لخطر أكبر من الفيروس.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا ومتحوراته متوفرة في جميع المستشفيات وتصرف مجانا وتابع: سيتم تحديث البرتوكول العلاجي في نسخته السابعة خلال ساعات ويضاف أدوية جديدة.

وتابع: إن هناك متحورين جديدين من "أوميكرون " أديا إلى زيادة في الأعداد، يطلق عليهما "B4-B5"، كما أن هناك خلطا خاطئا وشائعا وهو ان الكورونا شيء ومتحور "أوميكرون" شيء آخر وهذا ليس صحيحا على الإطلاق حيث إن "أوميكرون" أحد متحورات الفيروس.

وقال: متحوران أوميكرون الجديدان "B4-B5" يتسمان بزيادة في الانتشار والتكاثر ولكن في المقابل يهاجمان الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجمان الرئتين سوي نسبة بطيئة للغاية.