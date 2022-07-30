شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. توقيع عقوبة الحرمان على المتورطين فى غش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجميع من طلاب الثانوية العامة وأسرهم، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، فيما تعمل الكنترولات على الانتهاء من مراحل تجهيزها سواء التصحيح أو المراجعة أو الجميع.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم توقيع مذكرات الشئون القانونية الخاصة بعقوبة حرمان الطلاب الذين تورطوا فى الغش أو تصوير أسئلة من الامتحانات، إضافة إلى حجب نتائجهم بعد أدانتهم.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع الخليج 365" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أى مصداقية.