استحداث وحدة لمتابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمى

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باستحداث ”وحدة متابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي“، تكون تابعة للإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وسيكون من مهام واختصاصات هذه الوحدة متابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمى، ورصد أية ظروف أو أخطار قد تهدد باندثار الصفات التى أدت إلى إدراجها على القائمة، وذلك للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها والحفاظ عليها.

كما ستتولى الوحدة إعداد التقارير الدورية لحالة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمى، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.