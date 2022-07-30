أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه باستمرار تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية.
الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة.
كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في ختام تداولات الأسبوع، بارتفاع بلغت قيمته 16 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ليسجل 1016 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية
حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية، للانضمام والمشاركة فى مبادرة كلنا واحد، ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
نتيجة الثانوية العامة 2022.. إعلانها الأسبوع الجارى على ”الخليج 365”
يرصد هلال قمر شهر المحرم وبداية السنه الهجرية بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم السبت 30 يوليو 2022 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية.
أعلن المتظاهرون العراقيون، اليوم السبت، الاعتصام المفتوح داخل البرلمان بالعاصمة بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.
يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.
فاجأ الممثل العالمي ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علني للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذي اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.