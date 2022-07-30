شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. إعلانها الأسبوع الجارى على ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث من المقرر أن تظهر الأسبوع الجارى بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة على موقع ”الخليج 365”.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع الخليج 365" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.