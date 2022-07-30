شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
الحكومة تنفى فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"
كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في ختام تداولات الأسبوع، بارتفاع بلغت قيمته 16 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ليسجل 1016 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية
تنسيق الجامعات 2022.. 135 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 135 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.
حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية، للانضمام والمشاركة فى مبادرة كلنا واحد، ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث اليوم السبت الموافق 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم أول شرطة الفيوم)، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزته (38 تمثالا حجريا يشتبه فى أثريتها – قطعة معدنية ذهبية اللون يشتبه أن تكون "مقلدة" – مبلغ مالى يشتبه أن يكون "مزور" – 4 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب").
الحكومة: زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنسبة نمو 13% العام الجديد
تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجديد 22/23 إلى حوالي 358.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317.5 مليار جنيه عام 21/22 بنسبة نمو 13٪ في عام الخطة، وبنسبة مساهمة 2.6% في الإنتاج الإجمالي.
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن وفاة الرجال الثانى بسبب جدري القرود، موضحة أنه يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعتبر أول شخص يموت من الفيروس في البرازيل، وثاني حالة وفاة تم الإبلاغ عنها خارج أفريقيا والسابعة على مستوى العالم.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.