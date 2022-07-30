شكرا لقرائتكم خبر عن هلال المحرم لعام 1444 يزين قبة السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال قمر شهر المحرم وبداية السنه الهجرية بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم السبت 30 يوليو 2022 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وأكثر وضوحا ويبعد بضع درجات عن كوكب عطارد، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت وذلك بسبب ضوء الشمس المنعكس عن الأرض.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم الخميس 28 يوليو 2022 عند الساعة 07:55 مساءً بتوقيت مكة (04:55 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل .

ونحن نودع سنة هجرية لنستقبل أخرى يجتاحنا عدد كبير من الاماني التي نروم تحقيقها، ربما تكون بعضا من أحلامنا المؤجلة أو هي طموحات جديدة أفرزتها تطورات حياتنا الراهنة لذلك أينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية بمشاركة الأطفال ليشاهدوا هلال القمر الصغير في غسق المساء ليتحدثوا عن أمانيهم وأحلامهم للعام الجديد.