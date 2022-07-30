شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية 2022.. التعليم: لا يملك أحد صلاحية تعديل درجات الطلاب بالكنترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن قدرة بعض الأشخاص على تعديل درجات الطلاب داخل الكنترولات، مشددة على أن الكنترولات مؤمنة والأعمال بداخلها تتم بشكل شفافية ودقة ولا يستطيع أحد اختراقها، متابعة: ما يتم هو ابتزاز مادى يجب على أولياء الأمور والطلاب الحذر منه.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع الخليج 365" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع ”الخليج 365” برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.