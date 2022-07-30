شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة المدارس الرسمية تعلن انضمام 4 مدارس جديدة وفتح باب التقدم والتحويل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة المدارس الدولية، والتى تدير المدارس الرسمية الدولية الحكومية، انضمام الفروع التالية إلى فروع المدارس الرسمية الدولية:

- فرع المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- فرع المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

- فرع المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- فرع المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضحت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، أنه قد تم فتح باب التقديم والتحويلات بالمراحل المختلفة بالفروع الجديدة، وللاطلاع على روابط التقديم والتحويلات، يرجي الضغط على اسم المدرسة بالإعلان التالي للدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالمدرسة.

https://drive.google.com/file/d/1nOtS1np5I_n0wWE1NuNvhT4mA8aRZIZt/view?usp=sharing