شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطة حدائق أكتوبر بالقطار السريع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل محطات القطار الكهربائى السريع، من بينها محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه، على 3 خطوط، ويعرض الخليج 365 اهم المعلومات عن المحطة والمناطق التى تخدمها.

تقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر

- تعد نقطة الربط بين الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان) ، والخط الأول العين السخنة / مطروح .

- ستكون محطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى.

- مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.