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تعرف على محطة حدائق أكتوبر بالقطار السريع.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل محطات القطار الكهربائى السريع، من بينها محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه، على 3 خطوط، ويعرض الخليج 365 اهم المعلومات عن المحطة والمناطق التى تخدمها. 

 

تقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر

- تعد نقطة الربط بين الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان) ، والخط الأول العين السخنة / مطروح .

- ستكون محطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى.

- مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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