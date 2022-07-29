شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والاسلامية، بالخير والأمن والرخاء.