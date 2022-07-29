أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وإليكم أبرز الأخبار على حتى الساعة السادسة مساءً: الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وحتى يوم الثلاثاءالموافق 3 يناير عام 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22 – 23 – 24 - 35 - 36 )، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة. حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات، بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتي ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500 م، لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية خلال مدة الأعمال. اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم كليا بسبب إنشاء محطة مترو المساحة أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديدتسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بالعاشر من رمضان الأحد 7 أغسطسالتنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. شهدت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستويات 1763 دولارا للأونصة مقابل مستويات 1735 دولارا أمس، على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.5% في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء الماضي، والذي قرر رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وتسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك قد أبطأ وتيرة رفع الفائدة في حدوث طلب مرتفع على الذهب. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام صرحت الداخلية بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1444هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر، حيث خرجت في سماء المحافظة 12 رحلة بالون على متنها حوالي 300 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، وذلك استمراراً لرحلات البالون المميزة غرب الأقصر، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة. الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 35 مليار دولار

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43تحليق 12 رحلة بالون طائر على متنها 300 سائح فى سماء غرب الأقصر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين مباراة كأس السوبر المصري، التي تم اعتماد موعدها الجديد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 فى الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

قرر مسئولو نادى الزملك صرف 10 ملايين جنيه من مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول بالنادى بعد الفوز على فريق فيوتشر بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليعزز الفارس الأبيض صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 63 نقطة.

الأهلى يواجه الزمالك فى السوبر المصرى 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإماراتالزمالك يقرر صرف 10 ملايين جنيه للاعبين بعد الفوز على فيوتشر