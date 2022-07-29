شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.
حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات، بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتي ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500 م، لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية خلال مدة الأعمال.
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
صرحت الداخلية بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1444هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.
شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر، حيث خرجت في سماء المحافظة 12 رحلة بالون على متنها حوالي 300 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، وذلك استمراراً لرحلات البالون المميزة غرب الأقصر، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة.
الأهلى يواجه الزمالك فى السوبر المصرى 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين مباراة كأس السوبر المصري، التي تم اعتماد موعدها الجديد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 فى الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.
قرر مسئولو نادى الزملك صرف 10 ملايين جنيه من مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول بالنادى بعد الفوز على فريق فيوتشر بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليعزز الفارس الأبيض صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 63 نقطة.