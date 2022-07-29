شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وحتى يوم الثلاثاءالموافق 3 يناير عام 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22 – 23 – 24 - 35 - 36 )، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة. حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات، بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتي ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500 م، لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية خلال مدة الأعمال. اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم كليا بسبب إنشاء محطة مترو المساحة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، استمرار تنظيم اختبارات القدرات، غدا السبت، على مستوى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، مؤكدا أنه لا يوجد إجازات بالكليات غدا وأن الطالب الذى تم تحديد موعد الاختبار له غدا يتوجه مباشرة إلى الجامعة والكلية التى يؤدى بها الاختبار. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد صرحت الداخلية بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1444هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. تنسيق الجامعات 2022.. استمرار اختبارات القدرات بالكليات غدا ولا إجازات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل، مع استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وستكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية. تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 65 مسجدًا، منها 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا. لقى ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات هائلة شرق ولاية كنتاكى الأمريكية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي في الاستمرار في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، من أجل منح قسط من الراحة للاعبين الأساسيين في ظل ضغط مباريات الدوري، وتعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة، بعدما شهدت المباريات الأخيرة للأهلي تعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل طاهر محمد ومحمد هاني ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن. سواريز يستمر فى تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الأهلي أمام المقاولون الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء فيضانات فى ولاية كنتاكى الأمريكية "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديدتسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بالعاشر من رمضان الأحد 7 أغسطسالتنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاءالأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بداية من يوم الأحد