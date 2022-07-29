شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.
حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات، بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتي ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500 م، لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية خلال مدة الأعمال.
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
صرحت الداخلية بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1444هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل، مع استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وستكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية.
لقى ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات هائلة شرق ولاية كنتاكى الأمريكية.
ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي في الاستمرار في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، من أجل منح قسط من الراحة للاعبين الأساسيين في ظل ضغط مباريات الدوري، وتعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة، بعدما شهدت المباريات الأخيرة للأهلي تعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل طاهر محمد ومحمد هاني ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن.