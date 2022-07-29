شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

وكتب الرئيس السيسى، فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع.. كل عام وأنتم بخير".