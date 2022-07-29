شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الداخلية بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1444هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .