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"الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 65 مسجدًا، منها 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

 1.الروضة – ميت غمر 

مديرية أوقاف الفيوم

 2.الرحمة – عزبة مفتاح – قلمشاة – إطسا شرق

مديرية أوقاف البحيرة

3.أبو حمزه الكبير – العلامية – مركز الدلنجات

4.سيدى ذومال – مدينة الدلنجات

5.الرحمن – عزبة الرضوان – المسين – مركز الدلنجات 

6.براده – كوم أشو – مركز كفر الدوار

7.شريدح – مركز المحمودية

8.سنبادة الكبير – قرية سنبادة – مركز المحمودية

 مديرية أوقاف سوهاج

 9.عمرو بن العاص – نجع الضبع – جهينة الشرقية

 مديرية أوقاف بنى سويف

 10.الرحمن الجهمى – القضابى – الفنت - الفشن

11.الإيمان – قاى – مركز إهناسيا

 مديرية أوقاف أسيوط

 12.السلام – حى السلام – مدينة ديروط

 مديرية أوقاف الجيزة

 13.مالك الملك – بهرمس – منشأة القناطر

14.الرحمن مندوة – قرية بهرمس – منشأة القناطر

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

 مديرية أوقاف الوادى الجديد

 1. أبو بكر الصديق - موط - الداخلة

 مديرية أوقاف الدقهلية

2.الدسوقى – برهمتوش- مركز السنبلاوين 

 

 

 

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