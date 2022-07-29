شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. لا تغيير فى قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا تغيير فى قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وسيتم العمل دون تغيير عن قواعد العام الماضى، ويكون تنظيم مرحلة تنسيقه منفصلة عن تنسيق الثانوية العامة.

وطمأن السيد عطا فى تصريحات لـ" الخليج 365" طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية مؤكدا أن حقهم محفوظ فى الالتحاق بالكليات الجامعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أنه سيتم إطلاق المرحلة الخاصة بتنسيق حملة الشهادات المعادلة خلال منتصف شهر أغسطس المقبل.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق قد أكد جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك بالمقر الرئيسى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تفقد مكتب التنسيق فى زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ، حيث أن الوزير يتابع مكتب التنسيق لحظة بلحظة ويتم تقديم تقارير يوميا للإطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.