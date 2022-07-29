شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الشرقية: تطبيق موبايل للموظفين لمعرفة ترقياتهم ورصيد إجازاتهم قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، أنه في إطار المشروع القومي لتحول الرقمي، تجري حاليا خطة لتطوير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة موضحا لـ"الخليج 365"، إننا بصدد اصدار تطبيق موبايل للموظفين، يسجل عليه كافة البيانات الوظيفة الخاصة بكل واحد، مضيفا أنه من المقرر يكون لكل موظف حساب شخصي علي هذا التطبيق ، والذي يستطيع من خلاله الاطلاع علي ملفه الوظيفي، رصيد إجازته، مواعيد ترقياته.

وأضاف: كما سيكون للموظف التقدم عبر التطبيق لطلب إجازة أو أي إجراء يخصه كموظف مع الموارد البشرية عبر الموبايل.