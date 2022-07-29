شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون أسرة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خصصت الحكومة مبلغ وقدره 3.5 مليار جنية لبرنامج دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فـي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023، حسبما أفاد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويوضح البيان المالي، إلي أن مخصصات العام الجديد هي ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بموازنة السنة المالية الماضية، وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.2 مليون أسرة بمـا يـؤدى إلى تخفيض دعـم المـواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)