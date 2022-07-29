شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى :
- الجمعة 29 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
- السبت 30 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الأحد 31 يوليو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الإثنين 1 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الثلاثاء 2 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة