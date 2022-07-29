شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 سنوات.. مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات القادمة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل مطار الأقصر الدولى، أولى رحلات الخطوط "نيوس اير" القادمة من مالبينسا في دولة إيطاليا، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفه بين مصر وباقي دول العالم.

قامت سلطات مطار الأقصر الدولي باستقبال الطائرة بمدافع المياه وهو والعرف الدولي في افتتاح خطوط الطيران الجديدة بالمطارات أو استئناف الرحلات بعد فترات توقف، حيث تم الطائرة للمرة الأولى بعد توقف منذ عام 2019، ورحبت إدارة المطار بالسياح فور دخولهم صالة الوصول، وتقديم الورود والهدايا التذكارية.

ومن المقرر وصول رحلة أسبوعيا طوال الفترة القادمة خلال الجدول الصيفي لإعادة السياحة الإيطالية إلي الأقصر.