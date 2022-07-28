شكرا لقرائتكم خبر عن دعم استثنائي لـ 9 ملايين أسرة.. تصريحات رئيس الوزراء عن الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن هناك 4.1 مليون أسرة مصرية تستفيد من تكافل وكرامة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية، طرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية شهريا بسعر 50 جنيها للمواطن، في حين أن تكلفتها الأساسية 120 جنيها أى أن الدولة ستتحمل 70 جنيها.

وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الإجراءات بحد أقصي نهاية شهر أغسطس لبدء التفعيل.

وأكد أن قاعدة البيانات أوضحت أن هناك 620 ألف أسرة ليس لديهم بطاقات تموين ويستحقوا الدعم وسيتم صرف الدعم الاستثنائي لهم، موضحا أن زيادات أسعار السلع تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، موضحا أنه تم وضع حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر حيث سيتم ضخ مليار جنيه شهريًا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة علي بطاقات التموين وكارت ميزة، وسيتم صرفها فى صورة سلع.

وأوضح أن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودى الدخل، وتم وضع مجموعة من المقترحات علي رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ5 ملايين أسرة ما يعنى 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر له.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام، ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ 290 مليار جنيه وفي الموازنة العام الجاري وصلت لـ 490 مليار جنيه.











